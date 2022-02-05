Украина на пороге красной зоны. Рассказываем все о COVID-ситуации в стране

В Украине ситуация с коронавирусом напряженная. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за прошедшие сутки, 4 февраля, зафиксировали 42 533 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. При этом в стране практически не осталось желтых карантинных зон.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о COVID-ситуации в Украине.

За сутки 4 февраля в Украине зафиксировали 42 533 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них детей – 4268, медработников – 920.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3918 человек;

летальных исходов – 185;

выздоровело – 9 628 человек.

За все время пандемии в Украине:

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заболело – 4 256 208 человек;

выздоровело – 3 669 979 человек;

летальных исходов – 101 168;

проведено ПЦР-тестирование – 18 496 292.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 3173;

Винницкая область – 1246;

Волынская область – 1182;

Днепропетровская область – 2384;

Донецкая область – 1887;

Житомирская область – 2555;

Закарпатская область – 800;

Запорожская область – 1130;

Ивано-Франковская область – 1633;

Киевская область – 1446;

Кировоградская область – 433;

Луганская область – 716;

Львовская область – 3890;

Николаевская область – 817;

Одесская область – 3874;

Полтавская область – 1171;

Ровенская область – 1977;

Сумская область – 1810;

Тернопольская область – 1445;

Харьковская область – 2101;

Херсонская область – 1066;

Хмельницкая область – 2414;

Черкасская область – 1222;

Черновицкая область – 933;

Черниговская область – 1228.

Вакцинация в Украине

За сутки 76 350 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу – 29 708 человек, дополнительную дозу получили 617 человек, бустерную дозу – 23 673 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 442 559 человек, из них получили первую дозу – 15 442 557 человек, получили две дозы – 14 758 350 человек, получили дополнительную дозу – 20 040 человек, бустерную дозу – 444 730 человек. В общей сложности проведено 30 665 677 прививок.

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Карантинные зоны в Украине

Красная зона:

Ивано-Франковская

Ровенская области

Желтая зона:

Запорожская

Кировоградская

Полтавская области

Все остальные регионы входят в оранжевую карантинную зону, в том числе и Киев.

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 5 февраля

Во Львовской области ждут пик коронавируса

Ситуация с коронавирусом во Львовской области ухудшается. Однако пик заболеваемости ожидается через две недели. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Во Львовской области превышены два индикатора уровня эпидемической опасности. В частности, индикатор обнаружения подтвержденных случаев и индикатор уровня госпитализаций на 100 тыс. населения.

Если принять во внимание, что в регионе с 31 января действуют фактически такие же ограничения, как и в красной зоне, то уже в течение двух недель область может выйти на пик.

В ОГА считают, что после этого может быть определенная стабилизация и уменьшение уровня заболеваемости.

"Каждая очередная волна характеризуется более интенсивным течением. Эта волна уже превысила пик предыдущей. Однако, отмечаем, что взрослое население болеет меньше. Видим это по количеству пациентов, нуждающихся в стационарном лечении", – отметил Чемерис.

Он подчеркнул, что "Омикрон" легче переносится, потому что поражает преимущественно только верхние дыхательные пути, однако все равно может спровоцировать другие осложнения и часто может являться причиной обострения хронических болезней.

Чемерис добавил: чтобы уберечься от инфицирования, важно носить маску, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться.

Вспышка "Омикрона"

В Херсонской области обнаружили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Из 30 ПЦР-образцов 29 показали положительный результат на этот штамм. Об этом сказал главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич.

"Из 30 ПЦР-образцов 29 показали положительный результат на этот штамм, что свидетельствует не только о его циркуляции, но и о том, что он стал доминирующим", – написал Ромаскевич.

"Молнупиравир" для украинцев

В Украине скоро появятся таблетки от коронавируса. Министерство здравоохранения ожидает поставку первых 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" 5 февраля.

"Ожидаем первую поставку 60 тыс. курсов в субботу препарата "Молнупиравир", который был законтрактован нами. Это противовирусный препарат прямого действия", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что в регионы уже была доставлена ​​первая партия препарата "Ремдесивир" для лечения COVID-19.

"Молнупиравир" – это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат – это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.

Почему в Украине все больше COVID-больных

В Киевской городской клинической больнице № 1 за последние две недели стало значительно больше пациентов. Медики утверждают, что, кроме нового штамма "Омикрон", на скачок заболеваемости повлияли и новогодние праздники.

"Проходит некоторое время, и люди видят, что все нормально, и перестают защищать себя. "Не будем носить маски, не будем использовать антисептики, не будем соблюдать дистанцию, будем собираться на праздники, где по 30-40 человек" – почему-то именно так все думают", – пояснил директор больницы № 1 Александр Иванько.

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