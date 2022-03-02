Украина не будет капитулировать! Не верьте дипфейкам – Центр информбезопасности

Фото: коллаж "Сегодня"
Вероятно, Россия попытается использовать дипфейк обращения президента Владимира Зеленского, который якобы будет объявлять о капитуляции Украины.
Об этом предупреждают в Центре информационной безопасности.
Такая технология позволяет в видео заменять лица известных людей, которые почти невозможно отличить от настоящих. Однако такое видео фейковое – оно создано через алгоритмы машинного обучения.
Следовательно, украинцев просят знать, что если такое видео появится, – это фейк. Его цель – дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче.
"Будьте уверены – Украина не будет капитулировать! России остается только придумать фейковую победу, закрыть у себя интернет и все контакты с другим миром", – подчеркивают Центр информационной безопасности.
Ситуация в Украине 2 марта
- В Энергодаре местные жители заблокировали продвижение оккупантов. Люди вышли с украинскими флагами и перекрыли дорогу, чтобы не пустить их в город.
- Фермеры забрали у российских оккупантов военную технику. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.
- В Коростене Житомирской области российские военные ударили по блокпосту. Произошла воздушная атака, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека.
- В Житомире российские оккупанты обстреляли частный сектор, повреждены 10 жилых домов. По предварительной информации, погибли четыре человека, из них один ребенок. Еще трое пострадали.
- Оккупанты пытались уничтожить телебашню в Харькове вакуумной бомбой. Напомним, что использование боеприпасов объемного взрыва (БОВ), часто называемых в прессе "вакуумной бомбой", запрещено Женевской конвенцией.
- Российский истребитель сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования в Харькове. По словам очевидцев, есть жертвы.