Украина не готовит никаких диверсий на Донбассе – МИД ответил на обвинения РФ

Представитель министерства Олег Николаенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина не проводит и не планирует диверсии на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель министерства Олег Николаенко.

"В связи с обвинениями российской стороны о якобы подготовке Украиной вооруженного наступления на Донбассе МИД Украины заявляет о следующем: Украинские граждане живут с обеих сторон линии разграничения, их мир, безопасность и благополучие является абсолютным приоритетом для украинского государства. Утверждения о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию в Донецкой и Луганской областях не отвечают действительности", – сказал он.

Также он отметил, что РФ начинает кампанию по распространению массовой дезинформации, увеличивает количество обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры из Минских соглашений о вооружении и эскалации доли ситуации в области безопасности.

Реклама

Николаенко призвал международное общество – иностранные государства и международные организации – незамедлительно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе.

Что происходит на Донбассе

17 февраля произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории населенного пункта Врубовка, в результате один снаряд попал во двор Врубовского лицея. Также снаряды попали в детский сад – 8 детей эвакуировали. Ранения получили 2 женщины и мужчина – их госпитализировали. Была повреждена коммунальная инфраструктура пгт. Станица Луганская.

Кроме того, 18 февраля на оккупированных территориях Донбасса по телевидению прозвучало заявление боевиков о возможной предстоящей эвакуации жителей Донецка в Ростовскую область.

Реклама

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Москве ничего не знают об эвакуации людей с оккупированного Донбасса.