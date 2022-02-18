Украина обвинила Россию в срыве срочного заседания ТКГ по Донбассу

РФ не согласилась на проведение встречи, ситуация накаляется / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия отказалась от проведения совместного заседания Трехсторонней контактной группы, которое должно было состояться сегодня, 18 февраля. Об этом сообщили в ТКГ.

Заседание было созвано на 18 часов, но увы не состоялось.

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"Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы вопросов деэскалации ситуации безопасности на линии разграничения для предотвращения любых провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений", – говорится в сообщении.

Накануне Украина инициировала безотлагательное внеочередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций и рабочих подгрупп из-за увеличения обстрелов со стороны боевиков на Донбассе.

После голосования Госдумы по вопросу направления президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" Украина также обратилась к ОБСЕ с предложением созвать срочные внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы. Тогда заседание сорвала Россия – ее представители просто не пришли на встречу.

Обострение ситуации на Донбассе

17 февраля произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории населенного пункта Врубовка, в результате один снаряд попал во двор Врубовского лицея. Также снаряды попали в детский сад – 8 детей эвакуировали. Ранения получили 2 женщины и мужчина – их госпитализировали. Была повреждена коммунальная инфраструктура пгт. Станица Луганская.

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В НАТО не исключают, что начались провокации, чтобы получить повод для пересечения границ Украины войсками России.

Кроме того, 18 февраля на оккупированных территориях Донбасса по телевидению прозвучало заявление боевиков о возможной предстоящей эвакуации жителей Донецка в Ростовскую область.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Москве ничего не знают об эвакуации людей с оккупированного Донбасса.

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