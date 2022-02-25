Украина отстояла Конотоп – оккупант понес сокрушительные потери

"Грозная" армия дальше не едет - бензин закончился / Коллаж "Сегодня"
Сухопутные войска Украины сообщают о том, что им удалось остановить войска оккупантов под Конотопом. Уничтожено 40 единиц техники противника. О человеческих жертвах пока не сообщается.
Об этом передает пресс-служба Сухопутных войск Украины.
Сообщение
"После тяжелых боев и значительных потерь рашистские оккупанты остановились близ Конотопа. У них проблема с горючим и снабжением. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов. В окрестностях города находится около 40 единиц сожженной российской техники. Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Относительно питания русских солдат рекомендаций не даем. Вы сами знаете все", - говорится в сообщении.
Обстановка
- Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что путинские оккупанты практически полностью уничтожили Счастье.
- В Киеве поймали двух российских диверсантов, которые пришли в 44-ю пожарную часть в форме солдат ВСУ и попросили переодеться в гражданскую одежду.
- Городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что российские военные подобрались впритык к столице Украины. В связи с этим размещены блокпосты не только на основных въездах в город, но и будет перекрыто движение возле стратегических объектов.
- Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в Николаеве находятся несколько вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).