Евросоюз переформатирует политику соседства в отношении Украины – Стефанишина

Пересмотр должен коснуться не только Украины, а и всех стран Восточной Европы, которые стремятся к членству в Европейском Союзе

Фото: REUTERS / Yves Herman

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина ожидает в 2022 году пересмотра Европейским Союзом политики соседства. Он должен коснуться всех стран Восточной Европы.

Об этом она сказала во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

"Будет выработан конкретный новый формат сотрудничества для Грузии, Украины и Молдовы, стран, которые стремятся к членству. И мы ожидаем, что к 2027 году, когда Литва примет председательство в Совете ЕС, можно будет выйти на конкретные политические решения", - сказала она.

По ее словам, Украина стала первой страной Восточной Европы, которая начала диалог о прямом доступе к внутреннему рынку Европейского Союза.

"Речь идет о том, что страна с более 40 миллионами потребителей стремится присоединиться к рынку, где есть 500 миллионов потребителей. Это один из крупнейших интеграционных дискурсов, который был начат в последние годы с такими странами Восточной Европы, как Украина", – сказала вице-премьер.

В то же время Стефанишина заявила, что на данном этапе Украина уже имеет пошаговый подход к интеграции с ЕС.

Реклама

"Мы хорошо двигаемся вперед в выполнении Соглашения об ассоциации относительно сближения законодательства в отношении экономической интеграции, использования экономического потенциала двусторонних отношений. Есть хороший прогресс по синхронизации политики и конвергенции сектора безопасности и обороны", – сказала Стефанишина.

Кроме того, по ее словам, Украина настаивает на выполнении обещания относительно членства в НАТО, данного в 2008 году во время Бухарестского саммита.

"Прошло уже 13 лет со времени Бухарестского саммита, на котором было решено, что Украине и Грузии в будущем будет предоставлено членство. И сейчас мы в такой ситуации, настаиваем на выполнении этого обещания. Наша позиция заключается в том, что данное обещание закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ", – сказала она.

По ее словам, внутри Альянса поддерживают вступление страны в НАТО, идею также поддерживает новое руководство США.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский выступил на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны". Глава государства рассказал о Стратегии национальной безопасности, противодействии российской агрессии, Концепции национальной системы стойкости, шагах страны на пути в НАТО.