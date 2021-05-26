Украина получила новую партию вакцины Pfizer (фото, видео)

В Украину прибыла вакцина от коронавируса компании Pfizer-BioNTech. Препарат доставили самолетом в аэропорт "Киев" имени И.Сикорского.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Партию препарата в количестве 117 тыс. впервые закупили за бюджетные деньги, а не получили в рамках международной программы COVAX.

Вакцина предусмотрена для педагогов, но ее могут использовать и людей из предыдущих этапов вакцинации: медиков и представителей силовых структур.

Отмечается, что завтра Украина получит еще 50 тыс. доз Pfizer.

В Украину прибыла новая партия вакцины Pfizer / Фото: Сегодня

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В Украину прибыла новая партия вакцины Pfizer / Фото: Сегодня

В Украину прибыла новая партия вакцины Pfizer / Фото: Сегодня

Видео: Сегодня

Как сообщалось ранее, нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар заявила, что представители власти массово прививаются от вакциной производства компаний Pfizer/BioNTech, имеющей высшую степень защиты, в то время как украинцы из групп риска вынуждены сидеть по домам.

Также мы писали, что в Киеве преступная группировка через интернет продавала фейковую вакцину от коронавируса компании Pfizer. Мы обратились к официальным источникам и узнали, стоит ли бояться поддельных COVID-препаратов.