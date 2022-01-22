Украина получила первую партию летального оружия от США

На борту самолета 90 тонн летального оружия и других боеприпасов / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая из нескольких партий пакета безопасности, недавно принятой президентом Джо Байденом для Украины, сегодня ночью, 22 января, прибыла в Киев.

Об этом пишет посольство США в Украине в Twitter.

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Пакет оборонной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов был принят президентом США Джо Байденом в декабре.

Сегодня в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия этой помощи. Она включает 200 фунтов (90,7 тонн – ред.) летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины.

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На борту самолета больше 90 тонн летального оружия. Фото: посольство США в Украине

"Эта помощь, а также помощь в безопасности свыше 2,7 млрд долл. США, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую преданность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии", – говорится в сообщении.

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Помощь для Украины

Ранее стало известно, что Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.

Кроме того, Великобритания перебрасывает в Украину легкие противотанковые вооружения. 17 января в аэропорт Борисполь прибыли два самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы.

Чехия, Литва, Канада и Германия планируют усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. В частности, Литва уже утвердила план военной поддержки Украины, согласно которому будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, а также закуплены тепловизоры.

В октябре США передали Украине в рамках международной помощи военный груз для Вооруженных сил на сумму 60 миллионов долларов.

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