Украина попала в список крупнейших "производителей" фейков, на первом месте – Россия

Украина также попала в список стран, которые больше всего пострадали от внешних фейковых сообщений

Россия является главным производителем ложных новостей внутри страны и за рубежом по версии социальной сети Facebook.

Об этом говорится в исследовании компании.

Facebook анализировала "скоординированное неаутентичное поведение" в течение четырех лет.

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В ТОП-5 стран, которые "создают фейковые новости", вошли также:

Иран;

Мьянма;

США;

Украина.

Украина также еще оказалась и в списке стран, которые больше всего пострадали от внешних фейковых сообщений, заняв второе место после США. А в рейтинге "вред от домашних фейков" Украина оказалась на третьем месте.

Как мы писали, в Латвии спонсируемые Кремлем пророссийские организации, в частности так называемое ​​Объединение украинских обществ Латвии, развернули кампанию по дискредитации посла и посольства Украины, распространяя о них фейки.