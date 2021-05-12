Украина разрабатывает три вакцины от COVID-19 – Ляшко. Эксклюзив

Мир продолжает бороться с пандемией коронавируса и наша страна не исключение, вполне вероятно, что скоро украинцы смогут вакцинироваться препаратом отечественного производства

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Украине разрабатываются три вакцины против коронавируса.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Что известно

Первая вакцина: белок COVID-2019 выращивается в искусственных условиях на дрожжах. Затем его очищают в биореакторе.

Работы проводит Институт биологии клетки, Львов, под руководством академика Андрея Сибирного.

Вторая вакцина: исследования в двух направлениях – по схожей технологии искусственного выращивания ослабленного белка коронавируса и мРНК-вакцина (как Модерна).

Исследования проводятся в Институте биохимии им. Палладина, Киев, под руководством академика Сергея Комиссаренко.

Сейчас ищут ресурсы для промышленного производства вакцины – на базе отечественных заводов по производству белковой субстанции.

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Третья вакцина: в отличии от первых двух делается за счет частных инвесторов. Вакцину разрабатывает украинская ЧАО "Диапроф Мед" с американскими корнями.

В разработке участвует эпидемиолог Михаил Фаворов. Разработчик заявляет, что добился нейтрализации вируса на уровне клетки.

Государственное финансирование этого проекта возможно, но лишь после ее научного обсуждения и наличия фармзавода, который будет готов эту вакцину выпускать.

"Главная цель всех наших инвестиций в разработку вакцин – возобновить производство вакцин. Это долгосрочный процесс, тут нельзя все решить на раз-два, если собственного производства уже нет. Когда-то было, но остановилось, линии перепрофилированы. На данный момент украинские фармацевтические компании готовы провести трансфер, чтобы выпускать вакцину достаточно быстро", – говорит Ляшко.

Полное интервью "Сегодня" с Виктором Ляшко читайте тут.

Напомним, украинцев из электронной очереди хотят вакцинировать, но в определенные дни.