Украина разрывает дипломатические отношения с РФ

Владимир Зеленский принял важное решение / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Трансляцию вел телеканал Украина 24.

"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Российское государство стоит сейчас на пути зла. Тем россиянам, которые еще не утратили совесть, нужно выйти и протестовать против войны с Украиной", – сказал он.

Ночью 22 февраля глава МИД Украины подписал представление на имя президента Владимира Зеленского с предложением разорвать дипломатические отношения с Россией.

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Временный поверенный Украины в РФ ранее был вызван в Украину, что, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, было "крайне четким и жестким сигналом о том, что отношения между странами… и так были на дне, а сейчас они опустились ниже дна".