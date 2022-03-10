"Украина с пониманием примет капитуляцию России": Резников потроллил оккупантов

Міністр оборони розповів, якою буде доля російських військових в Україні / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные могут сдаться в плен, наша страна относится с пониманием к этой ситуации. Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Алексей Резников.

"Добрый вечер, мы из Украины. Руководство страны во главе с президентом, члены правительства – все работают, все на своих местах. Как бы это ни было обидно для России! Я настоятельно советую каждому русскому солдату проследовать прямо за российским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно. Ну и по поводу капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России", – сказал министр обороны.

Военные РФ в украинском плену

Российский оккупант Роман Буганцов потерялся на нашей территории, когда ехали колонной на захват Сум. Говоря о том, как он оказался в Сумах, он сказал, что они ехали все вместе, потом отстали.

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Военнопленный из России Владимир Рассказов извинился перед украинцами, что российские войска вторглись на нашу территорию "как военные преступники".

Другой военнопленный рассказал, какая на самом деле ситуация с отправкой армии РФ в Украину.

7 марта Оперативный штаб ВСУ опубликовал видео допроса пленного российского военнослужащего.

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4 марта был опубликован первый список военнопленных солдат России, обманом привлеченных на территорию мирной Украины.