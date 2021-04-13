Украина серьезно выросла в рейтинге паспортов: Россия отстала на 13 позиций

Украинцам стал доступен безвизовый въезд в 136 стран мира

Украина серьезно поднялась в международном рейтинге паспортов The Henley Passport Index: Q2 2021 Global Ranking, заняв по состоянию на 13 апреля 2021 года 35-е место. Украинцам не нужны визы для поездок в 136 стран мира. Это чуть меньше, чем у Парагвая и Панамы (142), зато больше, чем у Перу и Сербии (135).

Об этом свидетельствуют данные Henley&Partners.

Для сравнения: 2020 год Украина закончила на 41-м месте рейтинга с показателем в 130 стран. А ведь еще в 2010 году украинцы могли ездить без виз только в 64 страны.

Столь высокому рейтингу Украины способствовало то, что в январе – марте Киев заключил безвизовые соглашения с Арубой, Кюрасао, Сент-Винсентом и Гренадинами, Сен-Мартеном и Карибскими Нидерландами.

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Всего в рейтинге участвуют 193 страны, которые расположились на 110 позициях. Место Украины – самое высокое среди бывших стран СНГ. Например, Молдова занимает 46-е место (121 страна), Грузия – 50-е (116), Беларусь – 68-е (77 стран).

За первый квартал 2021 года Россия смогла улучшить свои показатели всего на две позиции и в рейтинге, и в списке безвизовых стран – соответственно 48 и 118.

Японский паспорт продолжает занимает первое место в рейтинге и дает право на посещение 193 стран мира. На втором месте – сингапурский паспорт (192 страны), на третьем – Германия и Южная Корея (191).

Напомним, украинцам теперь будет легче попасть в карибское государство Сент-Винсент и Гренадины – правительства двух стран официально отменили визы для граждан.

Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский одобрил безвизовый режим для граждан Австралии и Новой Зеландии, которые входят в Содружество наций.