Украина усилила границу с Беларусью: что там сейчас происходит (видео)

Из-за последних событий в Беларуси Украина усиливает охрану границы с этой страной. На сегодняшний день ситуация на украинско-белорусской границе стабильная.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, передает пресс-служба ведомства.

Глава ГПСУ лично осмотрел с вертолета границу в районе Житомирской области.

"Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения. И хотя на сегодняшний день, обстановка на границе с Беларусью стабильна, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз", – отметил Дейнеко.

Реклама

Пограничники показали, как используют для мониторинга ситуации на границе беспилотники. Они особое внимание уделили усилению участков границы с Беларусью подразделениями быстрого реагирования, в том числе 10-го Отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор".

Как мы уже писали, на днях непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил переброской военных РФ в свою страну, а также заговорил о поставках современного российского вооружения.

В то же время президент Владимир Зеленский объяснил, чем опасен для Украины союз России и Беларуси.