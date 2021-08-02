Непривитых от COVID-19 не пустят на работу? Что ждет украинцев

В то же время глава комитета Рады по здравоохранению добавил, что обязательную вакцинацию в Украине вводить не планируют

В Украине уже в ближайшее время могут ввести ограничения для тех, кто не сделал прививку от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине вскоре придется ввести ограничения для непривитых от COVID-19 граждан. Они могут коснуться работников школ, предприятий общественного питания и водителей общественного транспорта.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

"Украина со временем также будет вынуждена вводить ограничения для непривитых граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут работать школы, где вакцинировано не менее 80% учителей",- написал он.

Радуцкий предположил, что такие ограничения логично ввести для водителей общественного транспорта, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением.

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"Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации... но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предусматривает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники",- отметил нардеп.

Он добавил, что каждый теперь должен выбирать "досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса".

Ранее мы сообщали, что в Украине разрешили вакцинацию детей препаратом Pfizer.

Также напомним, вакцины от COVID-19 подорожают. Pfizer и Moderna обновили прайс.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: