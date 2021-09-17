Украина ввела санкции против отравителей Алексея Навального

Санкции против отравителей Навального введены в ЕС, США и в Украине / Коллаж "Сегодня"

Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против сотрудников спецслужб России, которые были причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом по итогу заседания СНБО заявил секретарь Алексей Данилов.

"Санкции введены в отношении семи сотрудников Федеральной Службы Безопасности России, которые имели непосредственное отношение к отравлению Алексея Навального. Этот список – начальный, это те люди, которые установлены. Дальше будет", – отметил Данилов на брифинге после заседания.

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Напомним, ранее США ввели новые санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Страну-агрессора наказали за применение химического оружия. В американский список попали девять физлиц и две организации из России:

Институт криминалистики ФСБ;

Институт экспериментальной медицины;

начальник центра специальных технологий ФСБ Владимир Богданов;

сотрудник ФСБ и токсиколог Станислав Макшаков;

сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев;

сотрудник Института криминалистики ФСБ Алексей Александров;

сотрудник Института криминалистики ФСБ Иван Осипов;

сотрудник ФСБ Владимир Паняев;

начальник службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ Алексей Седов;

бывший директор 27-го научного центра и специалист по химическому оружию Артур Жиров;

директор Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев.

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Что известно

Российского оппозиционера отравили 20 августа2020 года: при перелете из Томска в Москву ему стало резко плохо, и самолет совершил экстренную посадку в Омске. После госпитализации российские врачи утверждали, что у Навального болезнь обмена веществ, но в Германии у него диагностировали отравление боевым ядом "Новичок".

Сам Навальный неоднократно открыто называл Путина тем, кто несет прямую ответственность за покушение на него и лично санкционировал применение "Новичка".