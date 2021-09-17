Украина ввела санкции против отравителей Алексея Навального

Санкции против отравителей Навального введены в ЕС, США и в Украине / Коллаж "Сегодня"
Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против сотрудников спецслужб России, которые были причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом по итогу заседания СНБО заявил секретарь Алексей Данилов.
"Санкции введены в отношении семи сотрудников Федеральной Службы Безопасности России, которые имели непосредственное отношение к отравлению Алексея Навального. Этот список – начальный, это те люди, которые установлены. Дальше будет", – отметил Данилов на брифинге после заседания.
Напомним, ранее США ввели новые санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Страну-агрессора наказали за применение химического оружия. В американский список попали девять физлиц и две организации из России:
- Институт криминалистики ФСБ;
- Институт экспериментальной медицины;
- начальник центра специальных технологий ФСБ Владимир Богданов;
- сотрудник ФСБ и токсиколог Станислав Макшаков;
- сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев;
- сотрудник Института криминалистики ФСБ Алексей Александров;
- сотрудник Института криминалистики ФСБ Иван Осипов;
- сотрудник ФСБ Владимир Паняев;
- начальник службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ Алексей Седов;
- бывший директор 27-го научного центра и специалист по химическому оружию Артур Жиров;
- директор Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев.
Что известно
Российского оппозиционера отравили 20 августа2020 года: при перелете из Томска в Москву ему стало резко плохо, и самолет совершил экстренную посадку в Омске. После госпитализации российские врачи утверждали, что у Навального болезнь обмена веществ, но в Германии у него диагностировали отравление боевым ядом "Новичок".
Сам Навальный неоднократно открыто называл Путина тем, кто несет прямую ответственность за покушение на него и лично санкционировал применение "Новичка".