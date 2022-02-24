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Украина закрыла воздушное пространство

Владимир Козырь
24 февраля, 04:28
Сейчас в стране самолетам летать небезопасно

Воздушное пространство закрыто/Фото: коллаж: "Сегодня"

С четверга, 24 февраля, воздушное пространство Украины закрыто. Это связано с ситуацией вокруг нашей страны.

Об этом пишет Flightradar24 в Twitter.

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Подробности

"Полеты гражданских самолетов теперь ограничены внутри Украины", — говорится в сообщении.

Последний рейсы выполнили:

  • Турецкий военный Airbus A400M, который приземлился в Борисполе;
  • Американский беспилотник, "ястреб" FORTE12, всю ночь наблюдавший за Донбассом;
  • Украинский гражданский самолет, который не долетел до Запорожья, вернувшись для посадки в Киев.
Вот так сейчас выглядит небо над Украиною

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