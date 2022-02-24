Украина закрыла воздушное пространство

Воздушное пространство закрыто/Фото: коллаж: "Сегодня"

С четверга, 24 февраля, воздушное пространство Украины закрыто. Это связано с ситуацией вокруг нашей страны.

Об этом пишет Flightradar24 в Twitter.

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"Полеты гражданских самолетов теперь ограничены внутри Украины", — говорится в сообщении.

Последний рейсы выполнили:

Турецкий военный Airbus A400M, который приземлился в Борисполе;

Американский беспилотник, "ястреб" FORTE12, всю ночь наблюдавший за Донбассом;

Украинский гражданский самолет, который не долетел до Запорожья, вернувшись для посадки в Киев.

Вот так сейчас выглядит небо над Украиною

Угроза вторжения РФ