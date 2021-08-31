Украина запретила въезд в страну авто с приднестровскими номерами

ГПСУ подтвердила запрет на въезд для авто на номерах непризнанного Приднестровья. Фото: из открытых источников

С 1 сентября Украина запрещает въезд и транзит по своей территории автомобилей из Приднестровского региона Молдовы, у которых имеются номера непризнанной "республики".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Указано, что в соответствии с поручением Кабинета министров и ноты МИД с 1 сентября к участию в международном движении допускаются исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона, которые имеют регистрационные номерные знаки согласованного образца и так называемые нейтральные номера.

"Относительно транспортных средств из Приднестровского региона республики Молдова с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения по территории Украины", – говорится в сообщении.

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Что было ранее

Ранее СМИ со ссылкой на информацию таможни сообщили, что Украина отложила запрет до 10 января 2022 года. 29 августа Одесская таможня опровергла данную информацию.

С 1 сентября 2018 года жители Приднестровья получили возможность перерегистрировать свои автомобили, чтобы получить "нейтральные номера", которые дают возможность участвовать в международном движении транспорта.

Молдова и Украина планировали запретить выезд за границу автомобилей с символикой непризнанного Приднестровья с 1 января 2020 года.

Затем, по просьбе Кишинева, Киев перенес вступление в силу этого решения на 1 апреля 2021, а после – на 1 сентября 2021 года.

Ранее мы сообщали, Украина поддерживает инициативу президента Молдовы Майи Санду по скорейшему выводу российских войск из Приднестровья.

Также напомним, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что импорт электроэнергии из РФ и ее транзит в Приднестровье ухудшает переговорные позиции Украины по транзиту газа.

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