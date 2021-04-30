В последние дни Индия оказалась в катастрофической ситуации – эта страна абсолютный мировой лидер по заболеваемости

Кабинет министров запретил въезд в Украину иностранцам с территории Индии, а украинцы, возвращающиеся из этой страны, должны будут пройти обязательную самоизоляцию. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По его словам, в последние дни Индия является абсолютным мировым лидером по новым случаям коронавируса, где за сутки регистрируется около 400 тысяч новых больных.

"Правительство приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или пребывали на ее территории не менее семи дней на протяжении последних 14 дней", – сказал Ляшко.

Также введены новые ограничения для украинцев, приезжающих из Индии.

"Граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия, также подлежат обязательной самоизоляции, независимо от наличия и результата ПЦР-тестирования", – добавил санврач.

Как сообщали новости "Сегодня", Индия на грани гуманитарной катастрофы – трупы умерших от COVID-19 сжигают на улицах.

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