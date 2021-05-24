Украина запускает паспорта вакцинации. Когда они появятся?

Сначала COVID-сертификаты нужно синхронизировать с соответствующими процессами в Европейском Союзе, а потом уже внедрять в Украине

С 1 июля власти планируют внедрить в Украине паспорта вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

24 мая, на совещании президент Украины Владимир Зеленский спросил, на каком этапе сейчас подготовка COVID-паспортов, которые анонсировали для украинцев.

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В свою очередь, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что предварительно их запланировано запустить уже с 1 июля. Но сначала документы нужно синхронизировать с соответствующими процессами в Европейском Союзе.

Ранее мы сообщали, что несмотря на то, что ковидный сертификат в Европе планируют ввести с 15-го июня, в Украине справку для выезда за границу уже можно получить у семейного врача – там указывается название вакцины, доктор, который провел прививки, производитель препарата, все удостоверяется печатью.