Украина запускает паспорта вакцинации. Когда они появятся?

С 1 июля власти планируют внедрить в Украине паспорта вакцинации.
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
24 мая, на совещании президент Украины Владимир Зеленский спросил, на каком этапе сейчас подготовка COVID-паспортов, которые анонсировали для украинцев.
В свою очередь, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что предварительно их запланировано запустить уже с 1 июля. Но сначала документы нужно синхронизировать с соответствующими процессами в Европейском Союзе.
Ранее мы сообщали, что несмотря на то, что ковидный сертификат в Европе планируют ввести с 15-го июня, в Украине справку для выезда за границу уже можно получить у семейного врача – там указывается название вакцины, доктор, который провел прививки, производитель препарата, все удостоверяется печатью.
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