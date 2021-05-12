Украинцам продают фейковые вакцины Pfizer? Мы проверили слухи

Журналисты "Сегодня" обратились к официальным источникам и узнали, стоит ли бояться поддельных препаратов от коронавируса

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Несколько дней назад СМИ сообщили, что в Киеве преступная группировка через интернет продавала фейковую вакцину от коронавируса компании Pfizer.

Журналисты "Сегодня" обратились к официальным источникам и узнали, стоит ли бояться поддельных COVID-препаратов.

Что произошло?

В службе безопасности заявили, что преступники занимались продажей поддельной вакцины от COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech. Одну дозу фейкового препарата продавали за 250 долларов.

"Злоумышленники широко рекламировали свои услуги и утверждали, что могут поставлять вакцину от компании Pfizer. Они занимались мошенничеством и не имели никакого отношения к оригинальной продукции. Злоумышленники работали, в первую очередь, на клиентов из РФ и Индии. Задокументированы факты получения предоплаты от клиентов на тысячи долларов", – сообщили правоохранители.

Среди подозреваемых – граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне. В спецслужбе отмечают, что они предоставляли потенциальным клиентам поддельные гарантийные письма от банков и расчетные счета для перевода денег.

Стоит ли бояться украинцам фейковых вакцин от коронавируса?

Мы обратились к заместителю министра здравоохранения Игорю Иващенко. По его словам, исключить возможность подобного мошенничества нельзя. Однако чиновник подчеркивает: власти ведут прямую работу с производителями и полностью контролируют логистику вакцины.

"Компания Pfizer, AstraZeneca и другие производители не заключают коммерческих контрактов на поставку вакцин. Это означает, что препараты не могут появиться в свободном обращении, кроме прямых договоров с правительствами стран или поставок в рамках инициативы COVAX", – рассказал он.

По словам Иващенко, если какие-либо компании говорят о продаже вакцины, значит, препарат был получен нелегальным путем.

"К нам поступали различные предложения от компаний поставлять вакцину. Мы от них сразу отказывались, поскольку такие компании или не выполнят поставок, или это будет не продукция данных производителей".

Также чиновник отметил, что у Pfizer очень жесткие условия продажи вакцины – производитель контролирует всю цепь поставок препарата в страну.

"Вакцина прибывает в Украину в специальных контейнерах с GPS-трекерами и термодатчиком, который контролирует необходимый уровень температуры. Когда вакцину привозят в пункт получения, то человек, который отвечает за прием, выключает даталоггер, проверяет соблюдение температуры. Весь трекинг груза происходит онлайн. То есть сама компания видит, что товар получен, цепь доставки закончена, температурный режим сохранен. Логистика полностью контролируется с завода к точке получения".

Замминистра добавил, что сегодня нет коммерческого рынка COVID-вакцин – все производители работают через правительства и прямые контракты. Вероятно, приобрести препарат можно будет только в 2022 году.