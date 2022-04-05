Украинцев предупредили о кибератаках РФ на Telegram-аккаунты: как себя уберечь

Оккупанты осуществляют кибератаки на Telegram украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинцев предупредили о кибератаках России, направленные на получение доступа к аккаунтам Telegram.

Об этом сообщили Госспецсвязи.

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Подробности кибератаки

Как стало известно, преступники распространяли среди граждан Украины сообщения с вредоносными ссылками на якобы вебсайт Telegram, чтобы получить несанкционированный доступ к аккаунтам, в том числе и с возможностью перехвата одноразового кода с SMS.

В результате подобных атак злоумышленники похищают данные сессии, список контактов и истории переписки в Telegram.

Украинские киберспециалисты заблокировали хостинг, с которого велись атаки, однако злоумышленники "переезжают" на хостинги России.

"Будьте бдительны и ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам. Также необходимо установить дополнительный пароль для двухэтапной проверки подлинности в Telegram (вместе с кодом, поступающим в SMS). Дополнительно необходимо в настройках Telegram завершить все сеансы, кроме текущего. В случае получения подобных сообщений нужно срочно информировать субъекты обеспечения кибербезопасности Украины – CERT-UA и Киберполицию", – подчеркнули в ведомстве.

Второй фронт: чем опасны мессенджеры Telegram и Viber во время войны

Сегодня Украина находится в довольно тяжелой ситуации. Несмотря на то, что российские войска оккупируют украинские города, уничтожают их жителей, они используют еще один вид оружия — переписку в мессенджерах, например Telegram и Viber.

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Эксперты кибербезопасности рассказали Today.ua, что не следует посылать близким в военное время.

Чтобы уберечь себя и устройство: