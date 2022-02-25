Украинцев призывают блокировать российскую технику на улицах городов

Русских оккупантов нужно снимать на камеры / Коллаж "Сегодня"

Украинцев призывают блокировать русских военных и российскую техникуна улицах своих городов своими силами.

Об этом сообщает Сухопутные войска ВС Украины.

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"Выходите с украинскими флагами на улицы, снимайте русских оккупантов на камеры своих телефонов. Пусть они знают, что их здесь не ждут, что им будет сопротивляться абсолютно каждый. Покажите им, что они не освободители, а оккупанты на чужой земле", – говорится в сообщении.

Также Сухопутные войска ВС Украины напоминают, что нельзя приближаться к местам, где против русских ведут бои украинские военные, чтобы не препятствовать им делать свою работу.

Ситуация в Украине 25 февраля

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