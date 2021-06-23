Опасная мутация коронавируса распространяется: в 4 страны лучше не ездить

Украинцев просят в ближайшее время не ездить в Россию и еще три страны из-за распространения опасной мутации коронавируса.
С таким призывом 23 июня обратилось Министерство иностранных дел.
Речь идет об индийском штамме – так называемом "Дельта", из-за которого в последнее время в РФ резко возросло количество новых случаев COVID-19.
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Всего дипломаты "настойчиво рекомендуют" гражданам Украины не ездить до полной стабилизации эпидемической ситуации в:
- Индию;
- Великобританию;
- Португалию;
- Россию.
А тем, кто уже оказался в этих странах, сейчас следует придерживаться нескольких правил:
- четко соблюдать противоэпидемические требования и инструкции местных властей;
- безотлагательно обращаться в медучреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания;
- быть готовыми к дополнительному карантину по прибытии в Украину.
Как уже сообщалось, в Украине началась подготовка к борьбе с "Дельта"-штаммом коронавируса. В связи с этим на границе вернут обязательное ПЦР-тестирование и усилят контроль за карантином.
Тем временем в фармкомпании AstraZeneca утверждают, что их вакцина на 90% эффективна против этой мутации коронавируса.
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