Опасная мутация коронавируса распространяется: в 4 страны лучше не ездить

МИД обратился к гражданам с призывом временно отказаться от путешествий в страны, где особо широко распространилась опасная мутация

Украинцев просят в ближайшее время не ездить в Россию и еще три страны из-за распространения опасной мутации коронавируса.

С таким призывом 23 июня обратилось Министерство иностранных дел.

Речь идет об индийском штамме – так называемом "Дельта", из-за которого в последнее время в РФ резко возросло количество новых случаев COVID-19.

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Всего дипломаты "настойчиво рекомендуют" гражданам Украины не ездить до полной стабилизации эпидемической ситуации в:

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Индию;

Великобританию;

Португалию;

Россию.

А тем, кто уже оказался в этих странах, сейчас следует придерживаться нескольких правил:

четко соблюдать противоэпидемические требования и инструкции местных властей;

безотлагательно обращаться в медучреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания;

быть готовыми к дополнительному карантину по прибытии в Украину.

Как уже сообщалось, в Украине началась подготовка к борьбе с "Дельта"-штаммом коронавируса. В связи с этим на границе вернут обязательное ПЦР-тестирование и усилят контроль за карантином.

Тем временем в фармкомпании AstraZeneca утверждают, что их вакцина на 90% эффективна против этой мутации коронавируса.