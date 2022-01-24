Украинцев снова ждут снег и мороз: где будет бушевать непогода

Осадки в некоторых областях будут идти ночью и днем / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 25 января, будет морозная. Также синоптики прогнозируют снег, однако ждать его стоит не во всей регионах. В северной, центральной и южной частях страны будет солнечно и сухо.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Завтра на западе от -5 до -1 градуса, а также снег, который будет идти ночью и днем. На востоке столбики термометры будут указывать от -6 до -2 градусов. Здесь синоптики также предупреждают про осадки.

В северных регионах – от -7 до -5 градусов и солнечная погода. На юге Украины термометры покажут от -4 до -1 градуса, а также будет сухо и солнечно.

Погода в Украине на 25 января. Скрин: Укргидрометцентр

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Какая будет зима в Украине

Январь прогнозировали контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая его половина – морозная и со снегопадами.

Февраль ожидается холодный, снежный, с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце – трескучие морозы и снег.

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