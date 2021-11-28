Украинцев все меньше. Как изменится население страны к 2050 году

ООН прогнозирует значительное сокращение населения Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина – одна из мировых лидеров по темпах сокращения населения. Организация Объединенных Наций прогнозирует, что к 2050 году в стране останется около 35 млн жителей.
Об этом говорится в докладе организации.
"Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов, и, вероятно, уменьшится до 35 млн к 2050 году", – говорится в документе.
Основные причины сокращения населения
В ООН назвали основные из них:
- низкий коэффициент рождаемости,
- высокий уровень смертности,
- постоянный рост масштабов внешней миграции.
"Стареющая" Украина
Население Украины является одним из тех, которые быстрее стареют в Европе, в частности, более чем пятая часть населения старше 60 лет. Из-за этого расходы страны на здравоохранение и пенсии растет, что нагружает государственный бюджет.
В то же время в ООН объясняют, что само по себе сокращение населения не является проблемой, но важны уровень и качество жизни людей. Поэтому украинская власть должна обеспечивать развитие и эффективное использование человеческого капитала страны, а также социальную защиту людей – через политически и финансово стабильную систему.
Население Украины 2021
По данным Государственной службы статистики, за январь-август 2021 года население Украины сократилось на 245,9 тысячи человек.
Всего в Украине, по состоянию на 1 сентября, жило более 41,3 миллиона человек.
Ранее мы писали:
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что знает количество населения Киева в 2021 году. Он рассказал, что данные получает ежедневно, они исходят из мобильных телефонов.
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