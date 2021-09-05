Украинцев ждут ночные похолодания – где будет холоднее всего (карта)

Несмотря на то, что днем в Украине будет холодно, ночью существенно похолодает. Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в субботу, 5 сентября, будет солнечной, днем синоптики прогнозируют среднюю температуру по стране от +14 до +17, ночью же ожидается от +6 до +8.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу, на западе страны днем температура будет колебаться в пределах +16-22 градуса, ночью синоптики прогнозируют существенное снижение температуры – до +4-6.

В центральных регионах столбики термометров покажут от +14 до +16, а ночью ожидается от +6 до +8.

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На востоке страны температура днем будет колебаться в пределах +15-17, ночью температура также снизится до отметки +5-7.

В южных регионах температура днем ожидается в пределах +19-21 градус, а ночью – от +9 до +11.

К слову, в Украине уже во второй половине октября может выпасть первый снег, а сам месяц может быть даже холоднее, чем ноябрь и декабрь.

Тем временем синоптики называют сентябрь переходным: уже не лето, но еще и не совсем осень.

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