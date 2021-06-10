Украинцев ждут теплые дожди: какой будет погода на выходных

На один день в Украину неожиданно ворвется похолодание. Синоптики рассказали, где и когда упадет температура

В ближайшие дни настоящего лета ждать не стоит. На улице будет комфортная теплая погода, но без жары, и во всех областях продолжат лить дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные карт Укргидрометцентра.

В пятницу, 11 июня, синоптики обещают мокрую погоду во всех регионах, температура воздуха будет очень приятной – 22-25 градусов днем и 12-15 ночью.

В субботу, 12 июня, либо сидим дома, либо не забываем зонты – снова везде теплые дожди. Температура воздуха те же 22-25 градусов.

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В воскресенье, 13 июня, на западе, в Киевской и Житомирской областях похолодает до 16-17 градусов. На юге и востоке до +24.

Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла непогода – выпал сильный град, улицу затопило.

А в Днепре улицы превратились в реки, в маршрутках протекали крыши. Непогода натворила немало бед в городе, автомобили с трудом передвигались из-за глубоких луж, а горожане устроили развлечения на воде.