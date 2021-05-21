Украинцы больше всего доверяют президенту, волонтерам и армии – исследование

Украинцу доверяют больше всех Зеленскому

Украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому, волонтерам и армии. Таковы результаты исследования социологической компании Gradus Research.

Его провели онлайн – методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Люди также указали, что доверяют врачам и церкви больше, чем судам и Верховной Раде.

Кому Вы доверяете больше всего?

президент – 14,1%;

волонтерские организации – 14,0%;

ВСУ – 9,2%;

врачи – 5,7%;

церковь – 3,4%;

правительство – 2,0%;

суды – 1,0%;

Верховная Рада Украины – 0,3%.

Исследование проводилось социологической компанией Gradus Research методом самозаполнение анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региона. Период проведения исследования: 20 мая 2021 с 21:00 по 22:45. Размер выборки: 1000 респондентов.

Среди прочего, украинцы высказались и по вчерашней пресс-конференции президента Владимира Зеленского.

Подавляющее большинство – более 33% – услышали ответы на все вопросы, которые их интересовали. В то же время есть большая доля тех, кому озвученной президентом информации оказалось недостаточно.

Услышали ли Вы на пресс-конференции Владимира Зеленского ответы на те вопросы, которые Вас интересовали?

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скорее полностью услышал (а) – 33,1%;

скорее услышал (а) – 26,9%;

полностью услышал (а) – 6,1%;

скорее не услышал (а) – 28,6%;

вообще не услышал (а) – 25,8%.

Исследование проводилось социологической компанией Gradus Research методом самозаполнение анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региона. Период проведения исследования: 20 мая 2021 с 21:00 по 22:45. Размер выборки: 1000 респондентов.

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Почти каждый второй слушал президента с положительными эмоциями. Но было немало и тех, кто смотрел пресс-конференцию с отрицательными. Интерес к ответам Зеленского почувствовал почти каждый четвертый зритель.

С надеждой его слушали более 22%, с оптимизмом – почти каждый шестой. В то же время ощущение безразличия и спокойствия социологи зафиксировали почти у 20% опрошенных.

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Более подробно об общении президента с журналистами читайте в материале Коротко и по делу. Ключевые заявления Зеленского на большой пресс-конференции.