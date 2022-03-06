Украинцы имеют план управления страной даже на случай убийства Зеленского – Блинкен

Блинкен в эфире опять выдал секрет / Коллаж "Сегодня"
Власти США рассматривают множество сценариев развития событий в Украине, которая вот уже 11 дней с оружием борется за свою независимость. Теперь в американских СМИ обсуждают вариант... гибели президента Украины, Главнокомандующего Владимира Зеленского.
Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Что известно
Телеканал передает, что во время воскресного эфира в программе CBS "Face the Nation" госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что есть готовый план на случай убийства президента Владимира Зеленского.
"У украинских властей есть планы, о которых я не буду говорить или вдаваться в какие-либо подробности, чтобы убедиться, что существует то, что мы бы назвали преемственностью правительства, так или иначе. И позвольте мне остановиться на этом", — заявил Блинкен.
Блинкен добавил, что лидерство Зеленского после вторжения России в Украину 24 февраля является "замечательным". "Лидерство, которое продемонстрировал президент Зеленский, продемонстрировало все правительство, замечательно. Они были воплощением этого невероятно храброго украинского народа", — сказал Блинкен.
Обстановка
- Утром 6 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян бороться за свободу и свои права – выходить на анонсированный российским оппозиционером Алексеем Навальным антивоенный протест.
- Зеленскому хватает мужества прямо говорить международному преступнику Владимиру Путину о недопустимости того, что сегодня он устроили в Украине. В итоге Владимир Путин избегает переговоров с ним.
- 5 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированных российскими войсками территорий к борьбе с врагом.