Украинцы имеют план управления страной даже на случай убийства Зеленского – Блинкен

Блинкен в эфире опять выдал секрет / Коллаж "Сегодня"

Власти США рассматривают множество сценариев развития событий в Украине, которая вот уже 11 дней с оружием борется за свою независимость. Теперь в американских СМИ обсуждают вариант... гибели президента Украины, Главнокомандующего Владимира Зеленского.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Реклама

Что известно

Телеканал передает, что во время воскресного эфира в программе CBS "Face the Nation" госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что есть готовый план на случай убийства президента Владимира Зеленского.

"У украинских властей есть планы, о которых я не буду говорить или вдаваться в какие-либо подробности, чтобы убедиться, что существует то, что мы бы назвали преемственностью правительства, так или иначе. И позвольте мне остановиться на этом", — заявил Блинкен.

Блинкен добавил, что лидерство Зеленского после вторжения России в Украину 24 февраля является "замечательным". "Лидерство, которое продемонстрировал президент Зеленский, продемонстрировало все правительство, замечательно. Они были воплощением этого невероятно храброго украинского народа", — сказал Блинкен.

Реклама

Обстановка