Украинцы начали называть детей в честь Javelin (фото)

В Украине начали называть детей в честь ЗРК "Джавелин". Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине начали называть детей в честь зенитно-ракетного комплекса "Джавелин". Такие случаи зафиксировали в Киеве и Винницкой области.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Реклама

"Ну что, шутки шутками, а детки с именами Джавелина и Джевелин уже официально зарегистрированы в Украине", – написал нардеп.

Так, в Винницкой области и городе Киев новорожденные мальчик и девочка официально получили имена Ян Джевелин и Джавелина.

"Пусть малыши растут здоровыми и в мирной Украине! Теперь ждем еще и маленьких Байрактаров", – добавил Гончаренко.

В Киеве новорожденную девочку назвали Джавелиной. Фото: Алексей Гончаренко

Реклама

Подразделения Закарпатской бригады получили новую партию Javelin

Подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады получили новую партию американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Военные сразу же использовали противотанковые ракетные комплексы во время столкновения с российскими военными в зоне боевых действий.