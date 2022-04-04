Украинцы начали называть детей в честь Javelin (фото)

В Украине начали называть детей в честь ЗРК "Джавелин". Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине начали называть детей в честь зенитно-ракетного комплекса "Джавелин". Такие случаи зафиксировали в Киеве и Винницкой области.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Ну что, шутки шутками, а детки с именами Джавелина и Джевелин уже официально зарегистрированы в Украине", – написал нардеп.
Так, в Винницкой области и городе Киев новорожденные мальчик и девочка официально получили имена Ян Джевелин и Джавелина.
"Пусть малыши растут здоровыми и в мирной Украине! Теперь ждем еще и маленьких Байрактаров", – добавил Гончаренко.
В Киеве новорожденную девочку назвали Джавелиной. Фото: Алексей Гончаренко
Подразделения Закарпатской бригады получили новую партию Javelin
Подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады получили новую партию американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Военные сразу же использовали противотанковые ракетные комплексы во время столкновения с российскими военными в зоне боевых действий.
США отправили в Украину гуманитарный безопастностный груз с Javelin
Из Соединенных Штатов Америки в Украину отправился самолет, который доставит гуманитарный груз, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Груз является частью помощи в общем размере 200 млн долларов, согласованной президентом США Джо Байденом в связи с растущей угрозой России.
"Выражаем благодарность США за непреклонную поддержку Украины и укрепление обороноспособности украинской армии", — говорится в сообщении.