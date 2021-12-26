Украинцы назвали причины, почему страна плохо развивается

Лишь 17% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении/Коллаж: "Сегодня"

Большинство украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Такое мнение высказали 68,5 процента респондентов, принявших участие в социологическом опросе Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Об этом сообщает DW.

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Результат опроса в цифрах

Только 17 процентов граждан Украины считают, что события в нашей стране развиваются в правильном направлении. Результаты исследования почти не отличаются от тех, что были год назад (67 и 16,5 процента соответственно). Но они существенно хуже, чем в декабре 2019 года. Тогда 44 процента украинцев считали, что события развиваются в правильном направлении, а 36 процентов — наоборот.

12 процентов опрошенных отметили, что "все не так плохо и жить можно". 39 процентов заявили, что "терпеть нынешнее положение уже просто невозможно". 44,5 процента респондентов указали, что "жить трудно, но можно потерпеть".

Мнение украинцев

По информации социологов, среди тех респондентов, которым не хватает денег даже на необходимые продукты, 63,5 процента ответили, что терпеть такое положение уже невозможно и лишь четыре процента указали, что все не так плохо. Однако среди респондентов с более высоким уровнем дохода вариант ответа "не все так плохо" выбрали 34 процента. 23,5 процента из этой группы тоже указали, что нынешнее положение невозможно терпеть.

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Кроме того, существенно ответы респондентов отличаются и в разных возрастных группах: пожилые люди пессимистичнее. Так 22 процента молодых людей (от 18 до 29 лет) считают, что все не так плохо, а 27 процентов – что терпеть уже невозможно.

Половина респондентов в возрасте от 60 лет оценили ситуацию негативно, а шесть процентов — положительно. По данным социологов, наиболее пессимистично настроены жители юга и востока Украины — негативным ответ выбрали 48 и 45 процентов респондентов соответственно. На западе такого мнения придерживаются 35,5% респондентов, а в центре – 33%.

Самая большая проблема

Как ответили граждане, самой серьезной проблемой Украины является военный конфликт на востоке страны (так заявили 66 процентов респондентов) и повышение тарифов на коммунальные услуги (65 процентов). К другим проблемам украинцы отнесли низкий уровень зарплат и пенсий (61 процент) и повышение цен на основные товары (54 процента).

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При этом лишь пять процентов украинцев отметили, что с начала 2019 года материальное положение их семьи улучшилось. Большинство (55,5 процента) указали, что оно ухудшилось, еще 36 процентов – что не изменилось.

Главные задачи перед властью

Наибольшая доля жителей городов Украины с населением более 50 тыс. в возрасте 18-60 лет считает, что среди приоритетных проблем, которые должна решать украинская власть, есть коррупция (65%). Среди проблем, приоритетность решения которых говорит большая часть опрошенных, является прекращение военных действий на Донбассе (63%), контроль за ростом тарифов на газ и отопление (57%), контроль за ростом цен (57%) и улучшение медицинского обслуживания (51%).

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