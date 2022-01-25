Украинцы не могут вылететь из Турции из-за сильного снегопада: что говорят в МИД (видео)

Снегопад парализовал работу аэропорта в Стамбуле. / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как Турцию накрыл сильный снегопад, рейсы из аэропорта Стамбула отменили. В результате там застряли украинцы.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Министерство иностранных дел сейчас оказывает необходимую украинцам помощь. В аэропорту Стамбула находятся дипломаты для оказания консульской помощи украинцам, которые не могут вылететь в Киев из-за погодных условий.

"Они (дипломаты, – ред.) взаимодействуют с администрацией и авиаперевозчиками, чтобы обеспечить насущные потребности пассажиров и скорейшее возобновление рейсов", – написал в Twitter Николенко.

Турцию накрыл снегопад

Синоптики объясняют, что интенсивные снегопады были вызваны так называемой неустойчивой линией – холодный воздух с севера, насыщаясь влагой над поверхностью Черного моря, поступил на уже охлажденное побережье Турции, где еще дополнительно влияет гористый рельеф северной части этой страны.

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"Такие условия благоприятны для развития мощных конвективных облаков, которые и дают сильные осадки вроде снежных зарядов", – рассказали в Укргидрометцентре.

В результате непогоды в аэропорту Стамбула (и одновременно крупнейшем аэропорту Турции) были отменены или задержаны десятки авиарейсов. Улицы Стамбула просто замело снегом, а автомагистрали превратились в стоянки, движение в городе было практически парализовано.

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