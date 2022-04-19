Украинцы не смогут на Пасху прийти ночью в церковь

На Пасху церкви будут закрыты до утра / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с тем, что в Украине действует комендантский час, ночных богослужений на Пасху не будет, церкви будут закрыты до утра. Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба по этнополитике и свободе совести сообщили о важности соблюдения ограничений военного положения.

"Приглашаем верующих присоединиться дистанционно с молитвой к Пасхальным службам благодаря трансляциям на телевидении и онлайн", – говорится в сообщении.

В тоже время в полиции напомнили, что церкви будут закрыты, пасхальные богослужения также не будут проводиться в комендантский час.

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"Культовые сооружения в период комендантского часа будут закрыты", – сообщили в полиции.

Сообщается, что освящение пасхальных корзин христиан будет проводиться в храмах и на прилегающей к храмам территории с учетом комендантского часа в том или другом регионе.

Это касается христиан как западного, так и восточного обряда.

Ограничения будут в разных регионах действовать в зависимости от того, до которого часа будет комендантский час.

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Пасха 2022 в Украине