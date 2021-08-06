Украинцы против принудительной вакцинации – опрос

Вакцинация в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Больше половины украинцев считают, что решение о вакцинации от коронавируса человек должен принимать сам. Только 25,9% граждан считают, что только принудительная вакцинация остановит пандемию, против 63,3%, которые за добровольные прививки.
Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.
При этом 51,1% респондентов уверены, что учителей в школах нужно прививать обязательно. Не считают вакцинацию обязательной для преподавателей 27,9%.
Подавляющее число опрошенных сами еще не вакцинировались:
- Вакцинировались – 25,1%
- Не вакцинировались 72,8%
- Затруднились ответить 2,1%
В ближайшее время готовы сделать прививку от ковида еще четверть украинцев:
- Готовы пройти вакцинацию – 24,8%
- Не готовы – 54,1%
- Затруднились ответить 21,1%
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Также напомним, в Украине разрешили вакцинацию детей препаратом Pfizer.
Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:
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