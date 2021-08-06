Украинцы против принудительной вакцинации – опрос

Только четверть из опрошенных украинцев прививались от коронавируса

Вакцинация в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Больше половины украинцев считают, что решение о вакцинации от коронавируса человек должен принимать сам. Только 25,9% граждан считают, что только принудительная вакцинация остановит пандемию, против 63,3%, которые за добровольные прививки.

Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

При этом 51,1% респондентов уверены, что учителей в школах нужно прививать обязательно. Не считают вакцинацию обязательной для преподавателей 27,9%.

Подавляющее число опрошенных сами еще не вакцинировались:

Вакцинировались – 25,1%

Не вакцинировались 72,8%

Затруднились ответить 2,1%

В ближайшее время готовы сделать прививку от ковида еще четверть украинцев:

Готовы пройти вакцинацию – 24,8%

Не готовы – 54,1%

Затруднились ответить 21,1%

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Также напомним, в Украине разрешили вакцинацию детей препаратом Pfizer.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: