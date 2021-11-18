Украинцы в Книге рекордов Гиннеса: кто они и чем удивили мир

Украинцы в Книге рекордов Гиннеса / Фото: Коллаж: Сегодня

Каждый год мир отмечает День рекордов Гиннеса. Чтобы вписать в историю свое имя – нужно сделать что-то до сих пор не виденное. В Книге Гиннеса уже почти сотня украинцев.

Корреспондент "Сегодня" Юрий Гула узнавал, на что готовы украинцы, чтобы попасть в Книгу рекордов.



Преподаватель математики Надежда Комарова из Днепра является рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса. Всю квартиру Надежды Комаровой заполонили божьи коровки. Собирать коллекцию преподавательница математики начала 11 лет назад. Когда первую брошь в виде жучков в крапинки – подарила подруга. Теперь в квартире мировой рекордсменки – 12 тысяч божьих коровок.

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"Вы видите – коллекция уникальная. Ну грех не подать это все на Гиннеса. Чтоб просто утереть всем нос за границей. пусть знают, какие коллекции у нас есть в Украине. Пусть знают, какие есть у нас люди", – говорит Комарова.



То, что украинцы – еще и одна из сильнейших наций мира – в очередной раз показал львовянин Олег Скавыш. Два года готовился, чтобы зубами протащить корабль. До этого тренировался с поездом, трамваем, тащил автобус, сани и самолет. Судно весом шестьсот четырнадцать тонн он зубами оттащил на 15 метров.

За попадание в книгу Гиннеса – рекордсмены не то, что не получают вознаграждения, а сами еще доплачивают!

"Если у вас там самый длинный нос или самые длинные волосы в мире – вас пригласят в Лондон на фотоссесию. Как правило, все затраты лягут на вас. В общей сумме это от 3-х до 5 тысяч евро. И скорее вы получите 5-6 строчек даже без фотографии. Потому что фотография стоит денег" , – сказал эксперт национального реестра рекордов Виталий Зорин.

Но главный приз для рекордсменов – отнюдь не деньги, а слава и признание.

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Какие новые достижения попали в Книгу рекордов Гиннеса

Британский гимнаст поразил невероятным сальто между двумя турниками, находящимися на расстоянии шести метров. Он побил свой предыдущий мировой рекорд – увеличив расстояние до 13 сантиметров.

В той же Британии американский прыгун выполнил потрясающий трюк – перепрыгнул сразу пять лондонских такси – ширина каждого из которых превышает полтора метра.

В то время, как венесуэльская футболистка добавила в немалую коллекцию рекордов новые награды за трюки с мячом.

А вот китайский рекордсмен, балансируя на руках – умудрился перетащить легковой автомобиль – аж на 50 метров.

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