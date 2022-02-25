Украинцы возвращаются из-за границы, защищать страну

Украинцы постоянно идут к военкоматам / Коллаж "Сегодня"
Из штабов территориальной обороны поступает информация об увеличении количества желающих принять участие в защите Украины от российского агрессора, вероломно напавшего на нашу страну в ночь на 24 февраля. Приходят украинцы разных возрастов, в том числе прошедшие войну в Афганистане.
На защиту Родины
"Сегодня в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки увеличились очереди желающих защищать свою страну от врага! Среди пришедших немало мужчин с боевым опытом, в том числе и воинов-афганцев. Некоторые ребята на днях вернулись из-за границы, чтобы защищать свой край, как черновчанин Виктор. Говорит, не мог поступить иначе, ведь в стране война и ее нужно защитить. Благословить воинов пришли священнослужители. Спасибо буковинцам за мужество и патриотизм и призываем обращаться всех, кто готов защищать свой дом, край, Родину!", – передает телеканал "Украина 24".
В Киеве также наблюдаются очереди в районные штабы территориальной обороны.
Обстановка
- Крупные города Украины готовятся к защите своих населенных пунктов от российских солдат.
- Даже безоружные украинцы пытаются остановить нашествие "братской чумы". В сети появилось видео, как мужчина собственноручно пытается остановить колонну из десятка российских танков.
- А в районе Крымского перешейка инженер батальона морской пехоты ценой собственной жизни остановил вражеские танки. Матрос Скакун Виталий Владимирович погиб во время подрыва Генического автомобильного моста. Своей жертвой он замедлил продвижение противника вглубь Украины.
- Мобильное приложение "Дія" запускает обновленную услугу — "Повернись живим". Отныне деньги с "єПідтримки" можно потратить на помощь украинской армии.