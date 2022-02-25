Украинцы возвращаются из-за границы, защищать страну

Украинцы постоянно идут к военкоматам / Коллаж "Сегодня"

Из штабов территориальной обороны поступает информация об увеличении количества желающих принять участие в защите Украины от российского агрессора, вероломно напавшего на нашу страну в ночь на 24 февраля. Приходят украинцы разных возрастов, в том числе прошедшие войну в Афганистане.

На защиту Родины

"Сегодня в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки увеличились очереди желающих защищать свою страну от врага! Среди пришедших немало мужчин с боевым опытом, в том числе и воинов-афганцев. Некоторые ребята на днях вернулись из-за границы, чтобы защищать свой край, как черновчанин Виктор. Говорит, не мог поступить иначе, ведь в стране война и ее нужно защитить. Благословить воинов пришли священнослужители. Спасибо буковинцам за мужество и патриотизм и призываем обращаться всех, кто готов защищать свой дом, край, Родину!", – передает телеканал "Украина 24".

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Очереди добровольцев.

В Киеве также наблюдаются очереди в районные штабы территориальной обороны.

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