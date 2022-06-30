Украинцы высмеяли жалкие оправдания России по Змеиному: лучшие мемы

Оккупанты сбежали со Змеиного под огнем ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы смеются над оправданиями России за свой позорный побег с острова Змеиный. После того как ВСУ разбомбили позиции оккупантов, те ушли с захваченного острова. Власти РФ объяснили этот уход "жестом доброй воли". Соцсети после этого взорвались шутками и мемами, высмеивающими ложь захватчиков. Сайт "Сегодня" собрал самые яркие шутки.

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Напомним, защитники Украины нанесли сосредоточенный удар по позициям врага на острове Змеиный. Гарнизон россиян, который базировался на оккупированном острове, понес значительные потери. После этого они бежали с острова.

"Сегодня как шаг доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", — объяснили это в Минобороны РФ.