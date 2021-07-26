"Украине не дали твердых гарантий": "слуга народа" о сделке США и ФРГ по "Северному потоку – 2"

Если Украине не удастся продлить контракт на транзит российского газа после 2024 года, то для Германии все равно не будет никаких последствий

США и Германия своей сделкой по "Северному потоку – 2" обязались обеспечить энергетическую безопасность Украины, вот только твердых гарантий Украина не получила – для нашей страны нет никакого соглашения, что немцы действительно помогут в продлении транзита российского газа.

Об этом сказал нардеп от "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его словам, абсолютно не факт, что Германия "заставит" Россию и после 2024 года качать газ через Украину – это просто обещания.

"Есть определенные вопросы, связанные с фразой "Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет". То есть, во-первых, почему "до" десяти лет, а не, скажем, "не менее" десяти лет. Во-вторых, и это как раз главное, эта фраза сформулирована настолько осторожно и обобщенно, что речь не идет о достижении конкретного результата (то есть о заключении соответствующего соглашения), а говорится лишь о том, что Германия будет пытаться сделать возможным заключение такого соглашения", – сказал Мережко.

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По его словам, если Украине не удастся продлить контракт на транзит российского газа, то для немцев это не будет иметь никаких последствий.

"Здесь нет твердых гарантий для Украины. С другой стороны, если бы речь шла о том, что в случае незаключения соответствующего соглашения "Северный поток – 2" не будет функционировать, тогда это была бы более или менее четкая гарантия", – подчеркнул нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2" и официально инициирует консультации с европейцами. По его словам, соглашение о СП-2 вызвало много вопросов.

В России уже заявили, что вопросы транспортировки газа через Украину после 2024 года – чисто коммерческие и их не должны обсуждать главы государств. Читайте подробнее, что будет с транзитом газа через Украину после сделки США и Германии.