Украине – Остров чемпионов, России – призыв вакцинироваться. Дудлы Google СЕГОДНЯ

Google представил новый дудл для Украины и других стран. Коллаж "Сегодня"

Компания Google опубликовала в своей поисковой системе новый дудл. В этот раз на главной странице разместили не изображение, а целую игру "Остров чемпионов". Однако отображается она не во всех странах.

Об этом говорится в официальном блоге корпорации.

Дудл для Украины

В Украине, как в большинстве стран, 25 августа опубликовали игру "Остров чемпионов". На сайте объяснили, что "Остров чемпонов" – это семь спортивных мини-игр, в которых игроку нужно победить чемпионов по спорту и собрать семь свитков.

Дудл 25 августа. Скриншот

Отмечается, что это серия игр и в этот раз появились изменения – бонусные уровни и дополнительные квесты.

Дудл для других стран

В некоторых странах 25 августа опубликовали другие дудлы.

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Страны, которым сегодня показывают "Остров сокровищ"

Для России, Болгарии и Таиланда – дудл с призывом вакцинироваться от коронавируса. Это связано с тяжелой эпидемиологической ситуацией в регионах.

"Сделайте прививку. Носите маску. Спасайте жизни", – написали под дудлом.

Дудл о вакцинации для РФ. Скриншот

Для Уругвая – поздравление с Днем Независимости страны.

"В столице Монтевидео проходят официальные церемонии Дня Независимости, включая выступления национальных лидеров и исполнение государственного гимна. Государственный гимн Уругвая длится около пяти минут и является одним из самых длинных в мире. Однако принято петь только первый куплет и припев", - написали в блоге.