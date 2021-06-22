Украине угрожает дельта-штамм: карантин могут снова ужесточить

Даже один человек, который заразился "дельта-штамом" может спровоцировать волну эпидемии в стране

В Украине начали подготовку к борьбе с "дельта-штаммом" коронавируса. Этот штамм в 1,6 раза более агрессивен, чем уже хорошо нам известные.

Об этом сообщает председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Telegram.

Чем опасен "дельта-штамм"

По его словам, ВОЗ зафиксировала случаи заражения "индийским" "дельта-штаммом" уже в 92 странах мира.

"Есть риск, что впоследствии волна дойдет и до Украины", – пишет Радуцкий.

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По данным Public Health England, "дельта-штамм" в 1,6 раза более агрессивен, чем уже хорошо нам известные, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации в 1,5 раза чаще – в реанимацию. Для начала вспышки в регионе достаточно небольшого количества инфицированных – вирус настолько агрессивен, что даже один больной человек может спровоцировать волну эпидемии.

"Украинцы устали от карантина, но ситуация действительно угрожающая. На мой взгляд, в министерстве довольно трезво оценивают ситуацию", – добавляет он.

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Какие мероприятия планируются

вернуть обязательное ПЦР-тестирование на границе;

усилить контроль за карантином;

максимально ускорить вакцинацию;

усилить аналитическую работу;

продолжить интенсивную подготовку опорных больниц в четвертой волны.

Что говорят в Национальной академии наук Украины

В последние недели продолжается уменьшение всех эпидемических показателей во всех регионах Украины.

"Несмотря на положительную эпидемическую динамику в Украине, обеспокоенность вызывает быстрое распространение штамма "Дельта" в европейских странах. В странах, где этот штамм уже стал доминантным (Великобритания, Россия, Португалия), наблюдается быстрое ухудшение эпидемической динамики. В остальных странах Европы штамм "Дельта" быстро вытесняет другие. Ожидается, что к концу лета он будет доминировать на всей территории Европы", – говорят в Национальной академии наук Украины.

По их мнению, из-за низкого уровня вакцинации населения в Украине и большую миграцию с РФ штамм "Дельта" может распространиться в Украине быстрее, чем у западных соседей, и иметь тяжелые последствия.

Напомним, ранее в Индии, которая продолжает бороться с эпидемией коронавируса и вспышкой мукормикоза, зарегистрировали первый случай "зеленой плесени" – у мужчины, который два месяца лечился от коронавируса и грибковой инфекции.

Мы также писали, что в последние недели тенденция к заболеванию "черной плесенью", или мукормикозом, в Индии выросла на 150%.