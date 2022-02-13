Рейсы отменяют, но небо остается открытым. Все подробности об авиаперевозках в Украине (онлайн)

Что происходит с авиаперевозками в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине вовсю обсуждают возможную приостановку авиасообщения. Пока в Минифраструктуры обсуждают эту тему с украинскими перевозчиками, иностранные авиакомпании уже отменяют рейсы.

"Сегодня" следит, как развиваются события.

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13 февраля

13:22 Немецкая авиакомпания Lufthansa может прекратить полеты в Украину на фоне угрозы вторжения России в Украину. Однако окончательное решение пока не принято.

13:17 В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. Так что в ближайшее время ситуация стабилизируется.

Власти объяснили, что у части перевозчиков начались проблемы из-за колебаний на рынках страхования. Поэтому украинские власти должны предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка.

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13:02 В Офисе президента ответили на слухи о приостановке авиасообщения.

"Самое главное, что сама Украина не видит смысла закрывать небо. Это нонсенс. И, на мой взгляд, напоминает что-то вроде частичной блокады",- заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

12:50 Спикер МИД Олег Николенко заявил, что посольство Украины в Молдове оказывает консульскую помощь пассажирам самолета SkyUp, который был вынужден совершить посадку в аэропорту Кишинева. Консулы находятся в аэропорту вместе с людьми.

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12:48 Украинские власти сейчас обсуждают закрытие воздушного пространства в Украине. Мининфраструктуры практически два часа ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками.

12:30 В Международном аэропорту "Борисполь" заявили, что у них нет информации о том, прекратит ли свое действие страховое покрытие для воздушных судов в Украине и над Украиной.

Авиаэксперт Богдан Долинце уточнил, что если официальные органы принимают подобные решения, то они их и публикуют. Авиакомпании узнают об этом на протяжении нескольких часов.

11:19 Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко заявил, что с 16:00 14 февраля могут приостановить воздушное движение над Украиной. Авиакомпании, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины.

10:42 Самолет Фуншал – Киев приземлился в Кишиневе. Владелец самолета запретил компании посещать авиапространство Украины в тот момент, когда рейс уже начался.

В итоге авиакомпания SkyUp договорилась о посадке в ближайшем к Украине аэропорту – в Кишиневе – и организовать трансфер для 175 пассажиров в Киев.

12 февраля

18:50 СМИ написали, что нидерландская авиакомпания KLM отменила все рейсы в Украину из-за новостей о возможном вторжении РФ. При этом в аэропорту "Борисполь" в расписании изменений нет – рейсы KLM все еще были запланированы.