Украинец на Олимпиаде не совладал с нервами, а против Януковича начали новое расследование – главные новости СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные новости понедельника, 2 августа

Самые важные новости понедельника / Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой будет программа на День Независимости, тем временем в Украине изменили правила пересечения украинской границы. Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости 2 августа.

Украинец выстрелил по чужой мишени на Олимпиаде

В финале стрельбы из винтовки из трех положений 28-летний украинский спортсмен Сергей Кулиш претендовал на пьедестал, но не совладал с нервами и случайно выстрелил по чужой мишени. Это отбросило его на восьмое место, где он и закончил Игры-2020.

При этом еще один украинец, Олег Царьков, в финал пробиться не сумел, с 1166 очками заняв в квалификации 22-ю строчку. "Золото" выиграл китайский спортсмен Чжан Чанхуан. Он показал результат 466,0, установив новый олимпийский и мировой рекорд.

В Украину на День Независимости приедет мировая звезда

24 августа состоится большой военный парад с участием украинских и иностранных военных. Будут все виды войск, которые защищают Украину на земле, в воздухе и воде. Мероприятия пройдут не только в Киеве, но и Одессе

Состоится концерт знаменитого итальянского певца Андреа Бочелли, а собранные деньги от его концерта пойдут на создание музея Ивана Марчука. Выступление пройдет вечером на НСК "Олимпийский".

Задержка самолета в "Борисполе"

В международном аэропорту "Борисполь" задержался вылет самолета авиакомпании Sky Up Airlines. На этот раз перенесли время вылета самолета в Хургаду. Воздушное судно должно было вылететь из Киева в 2:15. В аэропорту "Борисполь" рассказали, что самолет задерживается не по вине терминала.

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Усиление правил въезда в Украину

В Украине изменили правила пересечения украинской границы для иностранцев. С пятого августа для иностранцев станет обязательной самоизоляция в течении 10 дней. Она начинается через 72 часа после прибытия в Украину.

Иностранец должен установить приложение "Вдома" – при отказе или невозможности установить приложение иностранцу не разрешат въезд на территорию Украины.

Украинцам, которые возвращаются в Украину, тоже нужно пройти десятидневную самоизоляцию. Но если у гражданина Украины есть справка о полной вакцинации или документ, который подтверждает получение одной дозы вакцины, то самоизоляция не нужна. Начинается ограничение через 72 часа после пересечения границы, но прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID.

Новое расследование против Януковича

Печерский суд Киева разрешил начать заочное расследование в отношении обвиненного ранее в госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича, которого теперь подозревают в организации ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе умышленных убийств майдановцев в 2014 году.

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