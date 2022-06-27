Украинка не послушалась врачей и начала превращаться в мужчину

Врачи сделали женщине необходимую операцию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луцке женщина отвергла рекомендацию врача пройти УЗИ и упустила 15-см опухоль, которая стала превращать ее в мужчину. Историю пациентки опубликовало в Facebook "Перше медичне об'єднання Львова".

29-летняя Диана – пациентка больницы Святого Луки Первого медобъединения, которой хирурги не только спасли жизнь, но и дали надежду в будущем родить ребенка.

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Долгое время женщину беспокоили гормональные изменения. Голос стал грубее, на лице начали расти волосы, наблюдались сильные перепады настроения. Врач, к которому ранее обращалась Диана, назначил обследование, однако она пренебрегла УЗИ, а затем возможностью вовремя диагностировать опухоль.

Однако месяц назад она начала впадать в депрессию и решила полностью обследоваться. Обследование показало опухоль надпочечника. Именно она являлась причиной гормонального сбоя в организме женщины. Из-за нее же Диана не могла забеременеть. Единственным выходом было удалить новообразование.

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В Луцке, где проживает женщина, врачи ее проконсультировали и направили во Львов. Опухоль пациентке удалили лапароскопически, то есть через маленький разрез. Операция длилась более 4 часов. Из-за большого размера новообразования – 15 см, что для опухолей надпочечника редкость – орган сохранить не удалось. Но опухоль оказалась доброкачественной. Сейчас Диана проходит реабилитацию и, как только гормоны стабилизируются, врачи позволят ей забеременеть.

Медики напомнили, что не стоит пренебрегать назначениями врачей, а также необходимо ежегодно проходить плановые обследования.

Ранее "Перше медичне об'єднання Львова" рассказало о лечении пожилой журналистки и волонтера из Херсона. Ее жестоко избили оккупанты, потому что она не хотела отдавать украинский паспорт на блокпосту. Женщину пришлось госпитализировать, у нее обнаружили перелом позвоночника.