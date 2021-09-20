Украиноязычная книга латиницей уже существует – как она выглядит

Украинская книга латиницей уже существует. Коллаж "Сегодня"

Заявление, что с прошлого воскресенья не сходит со страниц газет и соцсетей – секретарь СНБО Алексей Данилов предложил перевести украинский язык на латиницу и сделать английский обязательным, начиная с детского сада. Языковой омбудсмен Тарас Кремень согласился, что знать иностранные языки нужно, но отверг идею Данилова попрощаться с кириллицей. Идея с латиницей не слишком свежая, на эту тему дискутируют уже не в первый раз, говорится в сюжете новостей "Сегодня".

В руках Юрия Зеленого первая современная книга, написанная на украинском языке, но латинскими буквами. Это альманах от разных авторов. Латинский алфавит для него адаптировал сам Юрий. Мягкие согласные обозначаются точкой. Языковеду чтиво дается несложно.

Юрий десять лет прожил в Чехии. И вдруг понял: а почему украинцы не могут думать на украинском, а писать теми же буквами, что и чехи? Или поляки. Позже к этим идеям добавился еще и аргумент политики и цивилизации.

"Мы пересекали границу в городе Чоп. Чоп это еще был СССР, а Чиерна-над-Тисоу – это было ЧСРСР. И это был сразу водораздел: здесь еще кириллица, а здесь уже заграница, здесь уже Запад. Конечно, даже в социалистических республиках все было значительно богаче, значительно красивее. Там западная цивилизация, или скажем шире – евроатлантическая. А где кириллица – это Московия и все, что к ней относится", – утверждает Юрий Зеленый.

Попытки заменить буквы Кирилла и Мефодия на латинские уже терпели неудачу. В 19 веке в Галиции и даже в СССР. Несколько лет назад на латинизацию намекнул министр Павел Климкин. А на днях – секретарь СНБО Алексей Данилов.

Институт украинского языка еще не пришел в себя от шока. Сегодня как пишется, так и читается, говорит профессор Павел Гриценко. Ему трудно представить, что можно отказаться от лучшей в мире системы передачи звуков. Тем более по политическим мотивам.

"Тысячи попыток – и мы нашли это графически. Построили отличную кириллицу – украинскую. Отличную от российской, отличную от сербской, отличную от болгарской. Если кто-то думает, что заменив графику, вы сразу обезопаситесь от русской речи, от суржика, то это глубокое заблуждение", – уверен директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко.

В кабинете портрет Тараса Шевченко. Он бы точно не предал родные буквы, убежден ученый.

"Шевченко не мог написать латиницей. Для него вопросы языка, вопросы графики были глубоко сакральными, святыми. Он графически выводил каждую букву. Язык украинский – это язык великой культуры. Книжной культуры. Это тысячи книг", – уверяет ученый.

У ЮрияЗеленого свой козырь – Иван Франко. И цитата на купюре 20 гривен. Правда, с греческим алфавитом.

"Земля, видите, моя. "Йот" стоит. Далее земле плодючая. Д, мягкий знак, в, а не ю. То есть фонетически. Плодючая – опять через "йот", – аргументирует языковед.

Одни эксперты говорят: молодежь привыкла к Интернету и латиницу примет легко. Другие подсчитывают миллиарды гривен, которые будет стоить переписывание всего и. А профессор Гриценко уверяет: для международных документов транслитерация уже существует.

Кириллица или латиница: история вопроса