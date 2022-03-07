Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ – видео

Скоро состоится очередной раунд украино-российских переговоров / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией в Беларусь. Сегодняшняя встреча нашей делегации с россиянами состоится в белорусском Бресте.

Об этом сообщает БЕЛТА.

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Отметим, что первые два раунда переговоров с РФ не принесли никаких результатов.

"Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений", – написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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Переговоры Украины и РФ

28 февраля украинская делегация прибыла на место встречи на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий. После длительных переговоров подробности не сообщались. Стороны поехали в свои столицы для обсуждений с лидерами государств.

Второй раунд состоялся 3 марта. Тогда Подоляк заявлял, что стороны договорились о гуманитарных коридорах в городах, которые больше всего пострадали от обстрелов. Хотя в результате Россия сорвала договоренности и начала стрелять по мирным жителям.

Член украинской делегации Давид Арахамия рассказывал, что Москва спешит с переговорами, ей стал дорог ее имидж в мире.