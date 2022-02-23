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Украинская разведка перехватила разговоры жителей Донбасса, которые прячутся от мобилизации (видео)

Инна Собора
23 февраля, 21:28
Местные, которые не хотят воевать, боятся выходить на улицы, чтобы не попасть на глаза боевикам

Боевики проводят принудительную мобилизацию на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе боевики проводят массовую мобилизацию местного населения, однако жители оккупированных территорий не хотят воевать и прячутся от призыва.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Согласно разведданным, сейчас на оккупированных территориях Донбасса происходит массовая мобилизация местного населения.

Разведка опубликовала перехваченные телефонные разговоры, на которых можно услышать, что мужчины боятся выходить на улицы и массово скрываются. Кроме того, местные опасаются, что вскоре боевики могут ходить прямо по квартирам и забирать мужчин воевать.

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Как проходит мобилизация

Боевики принудительно забирают в здания военкоматов оккупационных властей мужчин призывного возраста прямо в общественных местах.

Местные жители осознают возможные последствия военной провокации со стороны российских оккупационных войск, а также то, что они будут находиться как в первой линии при вероятном наступлении оккупантов на подконтрольные Украине территории, так и будут выполнять всю грязную работу на позициях. Поэтому мужчины массово скрываются.

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