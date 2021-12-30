Украинские школьники получат индивидуальный паспорт способностей – МОН

28 декабря состоялась пресс-конференция по крайне актуальной проблеме для государства и каждой украинской семьи – профессиональной ориентации молодежи для получения первого рабочего места после завершения обучения, что является стратегическим направлением деятельности Минобразования.

"Только по официальной статистике более 50% украинцев работают не по специальности, иногда ищут профессию своей мечты всю жизнь, – сообщил директор Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" Министерства образования и науки Украины Евгений Баженков. – Поэтому мы поставили перед собой амбициозную задачу – запустить уже в этом году эффективный "социальный лифт", соединяющий учебные заведения и работодателей, который станет основой формирования системного кадрового резерва Украины".

Реклама

Именно с этой целью и был введен Всеукраинский проект по профориентации и построению карьеры "Выбери профессию своей мечты", который реализует Министерство образования и науки Украины, Институт модернизации содержания образования, Ассоциация инновационного и цифрового образования, Образовательный Хаб города Киева и компания HR YOU.

"Этот проект родился не спонтанно, а является результатом системного анализа лучших мировых практик по профориентации, реализуемых на государственном уровне в таких странах как США, Великобритания, Германия, Франция и т. д., – продолжил Евгений Баженков. – В этих странах с учениками работает карьерный консультант, сопровождающий подростка в течение всего срока обучения, и школьник заканчивает школу с четким пониманием собственных склонностей к той или иной профессии, позволяющей сделать осознанный выбор дальнейшего обучения и построения собственной карьеры. Мы реализовали такую систему профориентации инновационным способом – с помощью искусственного интеллекта, позволяющего каждому школьнику сформировать собственный "паспорт способностей", в котором указываются ведущие типы личности и интеллекта, а также перечень профессий, в которых учащийся может добиться успеха. Этот инструмент является началом реформирования старшей профильной школы в рамках Новой Украинской школы (НУШ)".

Всеукраинский проект по профориентации и построению карьеры "Выбери профессию своей мечты" – это 5 шагов к успеху школьника:

Реклама

Шаг 1. Профориентационное тестирование.

Шаг 2. Консультация карьерными советниками с помощью технологии "перевернутого колл-центра".

Шаг 3. Ознакомление с трендами рынка труда и практическими советами, как составлять резюме, подготовиться к собеседованию и т. д., с помощью мультимедийных курсов в международном формате SCORM.

Реклама

Шаг 4. Онлайн-экскурсии на ведущие предприятия Украины, такие как: "Новая Почта", "Кока-Кола", "Вияр", "Метинвест", "Сильпо", "Медиа Группа Украина", телеканал 1+1, " Укрзалізниця", Film.ua и т. д.

Шаг 5. Благодаря партнеру проекта, Образовательному Хабу города Киева, учащиеся имеют возможность подробно ознакомиться с топ-100 профессиями в формате мультимедийных курсов: общая информация о профессии, уровень заработной платы, перспективы этой профессии в будущем, количество вакансий, навыки, которыми должен владеть специалист, в каких учебных заведениях этой профессии можно научиться.

Также в рамках этого проекта работает Школа Карьерного Консультанта, в которой учителя и школьные психологи обучаются основам карьерного консультирования. Таким образом, в Украине создается сеть профессиональных специалистов по профориентации.

О результатах деятельности проекта рассказала исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав:

Всего за 3 месяца работы этого проекта уже проведено более 10 000 профориентационных тестирований и консультаций, а также информационно охвачено более 1 млн учащихся старших классов, учителей и их родителей. В Школе Карьерного Консультанта учатся более 2000 учителей и школьных психологов. Дальнейшее развитие проекта до 2023 года, кроме школьников, предусматривает постепенный охват 10 млн украинцев: учеников профессионально-технических училищ, студентов и взрослых людей, желающих найти профессию своей мечты и реализовать себя в Украине".

Также в рамках этого проекта 12 октября был проведен первый Всеукраинский урок по профориентации в прямом эфире, который посмотрели более полумиллиона учащихся. Причем школы массово выкладывали фото и видео, как смотрели этот урок целыми классами, по всей стране. Этот урок вошел в Национальную Книгу Рекордов как самый массовый в Украине.