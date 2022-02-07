Украинские танкисты провели масштабные учения: впечатляющие видео

Подготовка подразделений будет продолжаться и дальше / Коллаж "Сегодня"

На нескольких полигонах продолжаются занятия по отпору противника, который пытается прорвать оборону. Тренируются инженерные подразделения, которые устанавливают минные заграждения, танковые подразделения и противотанковая артиллерия.

Об этом сообщает пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины.

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Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

"Каждый раз, во время тренировки мы должны достичь максимального сокращения времени от поступления приказа командиру подразделения, принятия им соответствующего решения к практическому его выполнению конкретным номером обслуживания пушки или экипажа танка", - сообщил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

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Все произошло без задержек

Противотанковый резерв быстро и организованно переместился на рубеж развертывания, а саперы без задержек установили минные заграждения. С танковыми подразделениями боевая подготовка проходит в составе экипажей и взводов.

Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

"На этот раз танкисты были подняты по тревоге. После получения боевого приказа они быстро совершили марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи. Во время разведки боем танковые экипажи определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Уже после того, как условный противник разоблачил себя, танкисты вступили в бой", – добавил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

Почему танки так важны?

Опыт Антитеррористической операции и операции Объединенных сил показал, что танки являются одной из основ наступательной операции. Именно поэтому противотанковые и общевойсковые резервы должны быть всегда готовы к огневому поражению противника.

Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

"Подготовка подразделений на этой тренировке не завершается. Поддержание профессиональных навыков военнослужащих будет продолжаться", – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

Военные продолжают занятия по отпору противника. Фото: пресс-служба Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

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