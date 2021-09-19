Ученые с Вернадского нашли уникальные останки синего кита, который жил 1350 лет назад

Этот кит мог жить 1350 лет тому назад / Коллаж "Сегодня"

Ученые установили возраст останков кита, которые лежат на антарктическом острове Расмуссен, недалеко от украинской научной станции имени Вернадского. Млекопитающее умерло в VII веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира.

Об этом сообщается на фейсбук-странице Национального антарктического научного центра (НАНЦ).

"Ученые НАНЦ получили результаты радиоуглеродного анализа образцов, сделанного в лаборатории в Познани, Польша. Благодаря этому исследованию был определен возраст остатков кита: он составляет 1350 (плюс/минус 30 лет)!", – сказано в сообщении.

Ученые определили, что это синий кит, который является самым большим животным в мире. По размерам челюсти установлено, что этот кит был длиной не менее 26 метров. Он принадлежал к южному (антарктическому) подвиду – это найкрупнейший подвид среди синих китов.

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Значение для науки

Это открытие, по мнению наших ученых, имеет чрезвычайное значение, поскольку в целом в музеях мира есть лишь несколько десятков скелетов синих китов, и большинство из них принадлежат другому подвиду. По имеющимся останкам ученые попытаются понять разницу между древними особями и сегодняшними млекопитающими этого вида.

В мире всего около трех тысяч китов этого вида / Коллаж "Сегодня"

Будет проведен генетический анализ, который позволит найти новые сведения об эволюции синих китов и демографии их древних, ныне уничтоженных стад.

Истребляемый вид